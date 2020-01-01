Депутаты Пермской городской думы поручили администрации активнее решать проблему со второй сменой в школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Одним из ключевых вопросов повестки последнего пленарного заседания Пермской гордумы шестого созыва стало обсуждение готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

По словам заместителя главы Перми Алексея Грибанова, 1 сентября откроют двери 101 школа, 80 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Все они прошли приёмку межведомственных комиссий с участием специалистов ГИБДД, УФСБ, Росгвардии, департамента образования. Как отметил Грибанов, в этом году отдельное внимание уделили исполнению санитарных требований. Во всех учебных заведениях на входе будут измерять температуру, проводить ежедневную дезинфекцию и уборку, а также использовать средств индивидуальной защиты и санитайзеры.

«Мы определили, что школьники будут приходить не одновременно, а с некоторой разбивкой, чтобы можно было успеть всем измерить температуру, — заявил вице-мэр. — Они занимаются в одном классе с минимальным передвижением. Точно так же будут разведены потоки во время питания, чтобы не было массового скопления».

В целом в 2021 году, по его словам, было создано 1170 новых школьных учебных мест и более тысячи мест в детских садах. Так, было введено в эксплуатацию новое здание гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. А в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году открылись четыре новых детских сада. В 2022 году за счёт строительства и капитального ремонта школ дополнительно появится порядка двух тысяч новых учебных мест.

В этом году, по словам Грибанова, приёмная кампания в школах прошла спокойно: количество жалоб от родителей сократилось в два раза.

Депутаты гордумы отметили, что позитивные перемены есть, но необходимо активнее решать проблему со второй сменой. «Действительно, я наблюдаю масштабные работы в области образования, культуры и спорта, и это не может не радовать, — отметил Олег Бурдин. — Вижу, как идут работу по установке ограждающих конструкций вокруг наших образовательных учреждений, устанавливаются умные системы видеонаблюдения, как меняется инфраструктура, связанная с доступностью для маломобильных групп. Строятся новые школы, увеличивается количество мест в общеобразовательных учреждениях».

Евгений Глезман отметил, что за прошедшие пять «его депутатского контроля за учебными заведениями практически все сложные вопросы были решены, и он бы хотел поблагодарить департамент образования». Ирина Горбунова добавила, что новое руководство департамента сейчас «устанавливает порядок во всех сферах» и «работать стало проще».

Проблемным вопросом пока остаётся вторая смена. «Количество детей, обучающихся во вторую смену, остаётся стабильно высоким, — заявил Бурдин. — Какие меры ещё запланированы для снижения доли учащихся?».

Алексей Грибанов ответил, что задачи по переводу всех детей в одну смену уже не стоит: это очень сильно осложнит работу системы дополнительного образования. Сейчас, по его словам, во вторую смену учатся 30% школьников. «И время начала уроков — плавающее, не обязательно всем в 14:30, — заявил он. — Они могут и в 12:00 начинать обучение». Грибанов отметил, что в планах сегодня — строительство пяти-шести новых школ на 1000 мест в среднем каждая, и это позволит сократить количество детей, обучающихся во вторую смену, до 15–20%.

Арсен Болквадзе обратил внимание на приёмку школ контролирующими организациями. По его словам, иногда школы не успевают поменять по первому требованию, например, системы пожарной сигнализации и потому получают штрафы. Он отметил, что необходимо вести работы с проверяющими структурами и просить время на устранение замечаний.

Отвечая на вопрос Арсена Болквадзе о готовности школьных комбинатов питания к обеспечению школ горячими обедами, Алексей Грибанов рассказал, что с этого года вместе с диетологами и врачами было разработано четыре стандартных меню, которые соответствуют всем требованиям. И таким образом, качество питания у всех подрядчиков будет одинаковым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.