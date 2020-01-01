Сроки похолодания в Пермском крае сдвигаются Синоптики скорректировали прогноз погоды на неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

В ряде регионов Пермского края погода во вторник и среду, 24 и 25 августа, окажется теплее, чем ожидалось. Температура может достичь +28... +33 градусов (это на 4-5 градусов выше вчерашнего прогноза), сообщает ВЕТТА со ссылкой ГИС-центр Пермского университета.

При этом во вторник вечером вероятно прохождение грозового фронта по линии от Чайковского до Перми и Губахи. Не исключено шквалистое усиление ветра.

В среду краевой центр, а также южные и восточные районы Прикамья вновь попадут в тёплый сектор атмосферного фронта.

Только к утру четверга начнётся прогнозируемое на начало недели похолодание.

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