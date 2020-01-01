Олеся Максименко В Пермь прибыл опытный самолёт МС-21-300 После прохождения испытаний он направится в Нижний Новгород Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба международного аэропорта «Пермь»

В аэропорт Большое Савино из Краснодара прибыл первый лётный прототип перспективного российского среднемагистрального самолёта МС-21-300.

В Перми опытный МС-21-300 будет проходить лётные испытания, во время которых будет отслеживаться статистика по нагруженности самолёта во время взлётов и посадок.

Добавим, после испытаний в Перми прототип МС-21-300 направится в Нижний Новгород.

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