Олеся Максименко В сентябре все пенсионеры России получат по 10 тыс. руб. Соответствующие указы подписал глава государства Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об единовременной выплате пенсионерам страны 10 тыс. руб. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Единовременную выплату все пенсионеры страны смогут получить уже в сентябре текущего года. Подавать заявление на её получение гражданам не требуется, выплата будет производиться на основании содержащихся в выплатном или пенсионном деле документов.

В указах отмечено также, что из суммы единовременной денежной выплаты не могут удерживаться какие-либо штрафы или пени.

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