На автодороге Пермь — Екатеринбург введут временные ограничения скорости На участке трассы образовалась колея Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 27 августа на участке автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург с 346-го по 349-й км вводится ограничение скорости до 70 км/ч, об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Как пояснили в организации, ограничения связаны с образованием колеи на проезжей части.

В ближайшие дни на участке поставят соответствующие дорожные знаки, которые будут действовать до устранения нарушений.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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