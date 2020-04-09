Рейтинговое агентство НКР присвоило банку «Урал ФД» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом Аналитическое исследование произведено на основе консолидированной отчётности банка по МСФО Поделиться Поделиться Твитнуть

20 августа агентство ООО «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило банку «Урал ФД» кредитный рейтинг BBB-.ru, прогноз — стабильный. Аналитическое исследование произведено на основе консолидированной отчётности банка по МСФО и методологии НКР.

Рейтинг банка обусловлен следующими факторами:

- «Урал ФД» демонстрирует достаточный запас капитала и умеренную склонность к риску.

- В первой половине 2021 года рентабельность вернулась к докризисному уровню.

- Диверсифицированное фондирование дополняется сильной позицией банка по ликвидности.

- Качество управления оценивается как удовлетворительное, а акционерные риски — как низкие.

Напомним, агентство НКР входит в медиахолдинг РБК и имеет аккредитацию Банка России на присвоение рейтингов по национальной шкале. Более подробная информация о рейтинге банка «Урал ФД» доступна на сайте агентства.

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. 8 (342) 240-10-13.

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