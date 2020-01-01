Перед началом учебного года в Перми прививки от коронавируса поставили 58,4% педагогов Среди сотрудников учреждений культуры вакцинировались 74,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным на 23 августа, из 15 тыс. сотрудников сферы образования в Перми, прививки от коронавируса поставили 8,7 тыс. человек (58,4%).

Данные о темпах вакцинации от COVID-19 среди сотрудников подведомственных учреждений образования, культуры и спорта были представлены на заседании Пермской городской думы.

Среди 989 сотрудников спортивных организаций вакцинацию прошли 504 (51%). А среди 1528 сотрудников учреждений культуры — 1138 (74,5%).

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