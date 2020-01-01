Скончался руководитель группы компаний ИВС Ивану Федорищеву было 67 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 23 августа, после болезни скончался Иван Федорищев — основатель и бессменный руководитель ЗАО «ИВС-Сети». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иван Федорищев родился 13 июля 1954 года. В 1980 году окончил Пермский политехнический институт, кандидат технических наук. С 1991 года — директор ТОО «Информационно-вычислительные системы» (ИВС).

Компания ИВС была основана в 1990 году группой научных сотрудников НИИ. Работает на рынке проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей, реализует проекты по комплексной автоматизации предприятий, занимается IT-консалтингом и внедрением информационных систем.

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким.

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