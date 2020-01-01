Олеся Максименко В Прикамье увеличилось количество «заражённых» муниципалитетов За сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 28 территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 28 муниципалитетах.

В тройке лидеров по количеству заболевших — Пермь, Добрянский и Чусовской городские округа с 243, 42 и 37 инфицированными соответственно.

В Лысьвенском городском округе диагностировано 26 случаев, в Пермском муниципальном районе — 20, в Октябрьском городском округе и Чайковском — по 17, в Березниках — 14, в Соликамском городском округе — 12, в Берёзовском муниципальном округе — 11, в Осинском городском округе — 10.

Четверо заболевших выявлены в Кунгуре, по трое заразившихся — в Кудымкаре и Чернушинском городском округе, по двое — в Кунгурском муниципальном районе, Гремячинском и Суксунском городских округах, Еловском и Куединском муниципальных округах. По одному диагнозу COVID-19 поставлено в Кизеле, Краснокамском городском округе, Александровском, Бардымском, Гайнском, Кудымкарском, Ординском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах.

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