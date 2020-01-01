Федеральные эксперты дали высокую оценку работе пермских медиков в условиях противодействия пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В медучреждениях Прикамья завершила свою работу консультативная бригада, составленная из федеральных экспертов. Руководила специалистами эпидемиолог Национального медицинского центра радиологии Минздрава РФ Светлана Осадчая, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Также в состав бригады, отработавшей в Пермском крае десять дней, вошли специалисты НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава РФ и ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава РФ.

Эксперты за время своей работы давали оценку медпомощи больным COVID-19 и пациентам с подозрением на данное заболевание. Также специалисты предоставляли методологическую помощь пермским медикам. Бригада экспертов побывала в Пермском кардиодиспансере, краевом госпитале для ветеранов войн, клинической больнице им. С. Н. Гринберга, КМСЧ № 1, клинической больнице Свердловского района Перми, краевой клинической больнице и ряде других учреждений.

Высокую оценку эксперты поставили работе отделения реанимации Пермской краевой клинической больницы, краевой клинической больницы им. С. Н. Гринберга и краевой детской клинической больницы.

Покидая Пермь, Светлана Осадчая добавила, что все медики Прикамья достойно работают в сложившейся ситуации: «Хочу поблагодарить их за стойкость и мужество и пожелать здоровья. Берегите его, коллеги, и постарайтесь сохранить себя в этих тяжелейших условиях, в которых всем нам приходится работать».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19, поэтому им необходимо оказывать поддержку.

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