Елена Синица Президенту Пермской художественной галереи присвоят звание почётного гражданина края Надежду Беляеву наградят за особо выдающиеся заслуги в культуре и искусстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Надежда Беляева

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин внёс представление губернатору Прикамья о присвоении звания почётного гражданина президенту Пермской художественной галереи. Соответствующий проект решения опубликован на сайте горадминистрации.

Как сообщается в документе, Надежду Беляеву наградят за особо выдающиеся заслуги в культуре и искусстве.





Проект решения депутаты гордумы рассмотрят на пленарном заседании 24 августа.

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