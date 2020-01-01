На фудкорте ТРК «Семья» начали продавать квадратную пиццу Размер одного куска — 12 на 12 см Поделиться Поделиться Твитнуть

Detroit pizza / фото: pizzatoday.com

На фудкорте ТРК «Семья» открылся новый гастрономический проект — Detroit pizza. Об этом сообщили в отделе маркетинга торгово-развлекательного комплекса.

Особенность новой пиццы в том, что она имеет квадратную форму. Такая пицца появилась в середине двадцатого века в Детройте, в других штатах США она набрала популярность в 2010-х годах. Её часто называют лучшей пиццей Америки.

На фудкорте ТРК выпекается квадратная пицца 25 на 25 см. Размер одного куска составит 12 на 12 см.

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