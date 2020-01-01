Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин женился Церемония бракосочетания прошла 21 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в минувшую субботу, 21 августа, официально вступил в брак. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Станислава Шубина.

До этого Дмитрий Махонин много лет проживал с женой в гражданском браке. У них родились несколько детей.

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