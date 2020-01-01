На этой неделе в Пермском крае ожидается похолодание до +15 градусов При этом средняя температура по-прежнему будет выше нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае на этой неделе тропическую жару сменит похолодание. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

При этом средняя температура всё равно будет выше климатической нормы на 4–6 градусов, количество осадков составит от 40% до 80% нормы.

Территорию края в понедельник, 23 августа, пересечёт полярный холодный фронт, из-за чего температура не поднимется выше +28 градусов (на юге — до +34), местами пройдут грозы с градом и шквалистым ветром.

Во вторник понижение температуры продолжится, будет облачно и дождливо. К среде осадки прекратятся, однако температура останется без изменений. На юге воздух прогреется до +29°, в остальных районах — до +24°.

В четверг и пятницу в Прикамье поступит очередная порция холодного воздуха. В выходные дневная температура не превысит +15°…+20°, в отдельных районах пройдут дожди.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.