Пермяки жалуются на ошибочные штрафы за непристёгнутые ремни Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми дорожные камеры начали ошибочно «выписывать» штрафы водителям за якобы непристёгнутые ремни безопасности. Оказывается, устройства не могут распознать ремень, если одежда водителя похожего цвета, об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Так, на несправедливый штраф в 1 тыс. руб. пожаловался водитель телекомпании (камера просто «не заметила» ремень на фоне его футболки). Сейчас мужчина пытается оспорить наказание.

Напомним, дорожные камеры в Перми с 16 августа начали фиксировать непристёгнутые ремни безопасности. На основе снимков инспекторы выносят постановления о привлечении к ответственности.

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