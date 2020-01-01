Олеся Максименко Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 23 муниципалитетах Прикамья В лидерах по количеству заражённых — Пермь, Чусовской и Добрянский округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Пермском кран новые заражённые коронавирусом выявлены в 23 территориях региона.

Наибольшее количество заболевших — в Перми, Чусовском и Добрянском округах: 290, 59 и 31 инфицированный соответственно.

Кроме того, диагноз COVID-19 поставлен 15 жителям Березников, в Пермском районе диагностировано 14 новых случаев, в Октябрьском районе — 11, в Чайковском и Осинском округах — по девять.

Восемь заболевших — в Соликамском округе, по пять — в Чернушинском и Нытвенском округах, четыре — в Краснокамском округе.

В Кишертском и Бардымском округах инфицировано по трое жителей, в Кунгуре и Кочёвском округе — по двое, в Суксунском, Кудымкарском, Сивинском, Лысьвенском, Красновишерском, Уинском округах и Губахе — по одному.

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