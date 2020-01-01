Анатолий Путин рассказал, когда в Перми исчезнут кондукторы И какие новые проездные могут появиться в тарифном меню Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Пермские власти не собираются отказываться от введения в Перми бескондукторной системы в общественном транспорте. Сейчас ведётся работа над устранением недочётов, которые были выявлены в ходе эксперимента по бескондукторной оплате проезда, об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

«Думаю, в четвёртом квартале этого года мы сможем более детально озвучить график, по которому будем переходить к бескондукторной системе», — рассказал чиновник.

По его словам, переход на бескондукторную систему будет проходить в течение нескольких месяцев, чтобы пассажиры успели привыкнуть, а увольняемые кондукторы — найти новую работу.

Анатолий Путин также подвёл итоги голосования за новое тарифное меню. В ходе опроса выяснилось, почему у пермяков не пользуются популярностью проездные. Люди считают, что количество поездок, заложенное в цену, больше, чем многие пассажиры успевают использовать. В связи с этим, сказал глава транспортного департамента, в проекте доработки тарифного меню, скорее всего, появятся проездной на меньшее количество поездок, а также «безлимит» на полмесяца.

Ещё жители предложили предусмотреть возможность поставить проездной на «заморозку».

«Мы будем думать, как разработать это технически», — отметил Путин.





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