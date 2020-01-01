Олеся Максименко В Пермском крае зафиксировано 477 новых случаев заражения коронавирусом В числе заболевших — 75 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 477 новых диагнозов COVID-19.

В числе заболевших — 75 детей и 209 жителей старше 50 лет.

382 заболевших проходят лечение амбулаторно, 95 пациентов находятся в больницах. Доля свободного коечного фонда на 22 августа составляет 19,8%.

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