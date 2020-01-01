Олеся Максименко
В Пермском крае зафиксировано 477 новых случаев заражения коронавирусом
В числе заболевших — 75 детей
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае поставлено 477 новых диагнозов COVID-19.
В числе заболевших — 75 детей и 209 жителей старше 50 лет.
382 заболевших проходят лечение амбулаторно, 95 пациентов находятся в больницах. Доля свободного коечного фонда на 22 августа составляет 19,8%.
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