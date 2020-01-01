В Прикамье завершился сбор предложений в Народную программу От жителей региона поступило около 83 тыс. предложений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Разработка Народной программы партии «Единая Россия» стартовала 17 июля. За период до 21 августа в программу поступило около 83 тыс. предложений от жителей Пермского края.

Сбор предложений шёл в различных форматах. Был создан сайт np.er.ru, на котором каждый мог либо отметить существующие блоки предложений, либо написать своё. Активисты партии проводили анкетирование, встречи с жителями и коллективами. В результате были обеспечены открытость и максимальное вовлечение людей.

В целом жители края направили порядка 83 тыс. обращений. Большинство из них касается роста уровня жизни, развития здравоохранения, образования и развития экономики. Среди наиболее серьёзных задач, которые ставят перед партией избиратели Прикамья, — строительство третьего моста через Каму в Перми, краевой инфекционной больницы, ряда медучреждений в территориях края, новых школ и детсадов.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии:

— От всей души благодарю сегодня всех земляков, не оставшихся равнодушными к инициативе партии по сбору предложений в Народную программу и активно откликнувшихся на неё. Именно на основе пожеланий жителей партия будет строить планы своей работы на ближайшую пятилетку. Реализация предложений будет идти через партийные проекты, которые с учётом нынешних пожеланий и мнений жителей Прикамья будут обновлены и актуализированы. Вместе мы должны добиваться, чтобы изменения к лучшему люди видели здесь и сейчас.

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