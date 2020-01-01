Андрей Стрельцов В составе «Молота» будет играть ещё один воспитанник пермского хоккея Клуб заключил контракт с Павлом Поносовым Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Павел Поносов находился в пермской команде на просмотре и успешно прошёл испытания. Он начал осваивать азы хоккея в Перми и выступал за юниорский состав «Молота», а также защищал Прикамье на III Зимней Спартакиаде молодёжи России.

Пять лет назад его пригласили в систему питерского СКА, а затем он играл за нижегородскую «Чайку» в молодёжной лиге. Также в рамках МХЛ защищал цвета ХК «Тайфун» (Владивосток) и МХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

В составе «Молота» провёл пять контрольных поединков. В его активе — три набранных результативных балла, две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

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