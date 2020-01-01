Андрей Стрельцов «Амкар» потерпел первое поражение в первенстве Пермский клуб уступил на своём поле «Челябинску» Поделиться Поделиться Твитнуть

Амкар-Пермь

Константин Долгановский

До шестого тура первенства второго дивизиона среди команд четвёртой группы футболисты «Амкара» шли без поражений. Перед матчем ФК «Челябинск» находился на второй строчке турнирной таблицы, пермский клуб на третьей.

Игра получилась упорной, и всё решилось за семь минут до окончания основного времени поединка. Гости в одной из атак открыли счёт 1-0. Больше голов зрители не увидели.





Это первое поражение подопечных Рустема Хузина в турнире.





В гостях 29 августа они встретятся с «Зенитом-Ижевск».

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