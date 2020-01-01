Андрей Стрельцов
«Звезда» проиграла барнаульскому «Динамо»
Выезд в Сибирь не принёс очков пермской команде
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Второе подряд поражение потерпели футболисты «Звезды» в ходе выездного турне в Сибирь. На этот раз они уступили в Барнауле местному «Динамо».
Несмотря на то что пермской команде первой удалось открыть счёт на 14-й минуте встречи, затем она пропустила в свои ворота три мяча. Автором единственного гола у гостей стал Илья Карпук.
Тремя днями ранее подопечные Константина Парамонова уступили «Иртышу» 0:1. Теперь они 28 августа в Перми встретятся с одним из аутсайдеров первенства второго дивизиона среди команд 4-й группы «Ностой».
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