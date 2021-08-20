Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 20 по 22 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

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20 августа в 19:00 и 21:00, 21 и 22 августа в 16:00 и 18:00 в Перми пройдёт аудиоспектакль «Зона голоса. Пермь, 1937» (18+), посвящённый трагедии «Большого террора» 1937 — 1938 годов в Перми и основанный на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях. Создатели спектакля приглашают каждого зрителя вместе с ними пройти не только через город, но и через время, чтобы оказаться внутри эпохи, где в любую минуту жизнь может оборваться без всякой причины. Необходима предварительная регистрация.

20 августа в 22:30 на сайте Ö1 пройдёт трансляция концерта Венского симфонического оркестра (16+) с Зальцбургского фестиваля 2021. Дирижёр — Роланд Клуттиг.

21 августа в 11:00 в Перми пройдёт эко-встреча «Роль деревьев в лесных экосистемах» (6+, от 7 лет). Ведущая — Лариса Новосёлова, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ, председатель Пермского отделения Русского ботанического общества. Старт от остановки «М/р-н Нагорный» (на перекрестке улиц Свиязева и Леонова).

21 и 22 августа с 12:00 АЭМ «Хохловка» пришлашает на Мастеровые выходные (0+). Участники смогут освоить основы ткачества поясов для народного костюма. Мастер-классы проводит Анна Назарова, народный мастер Пермского края. Мастеровые выходные будут проходить в формате мастер-шефа, а пояса, изготовленные при участии посетителей, станут частью музейной атрибутики.

21 августа в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт лекция «Городские птицы» (6+). Лекцию проведёт Евгения Выгузова, выпускница биологического факультета ПГНИУ, хранитель зоологической коллекции Пермского краеведческого музея.

22 августа в 14:03 на сайте Ö1 пройдёт трансляция концерта Зальцбургского оркестра (16+) с Зальцбургского фестиваля 2021. Дирижёр — Йорг Видманн.

22 августа в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ оперной комедии «Итальянка в Алжире» (12+). Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков в сатирической зальцбургской постановке искромётной оперы Россини.

22 августа в 17:00 на Заводе Шпагина пройдут экскурсии по экстерьерной выставке «Пермь — она и в Африке пермь» (12+ от 14 лет). Выставка посвящена 180-летию открытия пермского периода. Участники экскурсии узнают, где Родерик Мурчисон впервые понял, что в геологической истории Земли пропущена целая глава, которую он впоследствии назвал пермской системой, что такое «золотые гвозди», кто их вбивает и где, научатся измерять историю Земли шагами, а во время экскурсий смогут прикоснуться к окаменелостям и минералам, которым 270 миллионов лет, и узнать, как по звуку молотка даже в темноте определить горную породу. Необходима предварительная регистрация.

22 августа с 20:00 в Саду Соловьёв пройдёт Праздник волшебного света (0+). Участников ждёт экскурсия «Сказочные и таинственные растения Сада», выставка авторской керамики от Мастерской «LEONARDO», световая инсталляция и фотозоны с волшебными фонариками, чтение сказки про муми-троллей, а также живая музыка.

До 31 августа на сайте Российской государственной библиотеки проходит онлайн-выставка «Мода XIX века» (12+) о способах самопрезентации, существовавших в XIX веке, и о том, как можно ими пользоваться сегодня.

До 26 сентября в Центре городской культуры проходит познавательная выставка для детей и взрослых «Следуй за шмелём» (0+). На выставке посетители узнают, зачем нужны деревья и насекомые в городе, чем полезны высокотравные газоны и как автомобили загрязняют городской воздух. На протяжении всей выставки посетителей будут сопровождать тексты для взрослых и задания для детей. Всё, что ребята узнают на выставке, можно будет закрепить с помощью специальных заданий: для малышей они находятся прямо в выставке, для читающих детей организаторы подготовили специальную рабочую тетрадь. Выставка рассчитана на детей от 3 до 10 лет — это не значит, что не надо приводить детей постарше, но основные задания могут показаться им слишком простыми.

До 3 октября в ПДНТ «Губерния» проходит выставка Лидии Ерохиной «Космический хоровод и музыка народной росписи» (0+).

Ежедневно на цифровой платформе Location Stories можно послушать документальный архив историй о городе, рассказанных его жителями и гостями (12+). У проекта есть Telegram-бот, через который любой желающий может записать и добавить свой рассказ.

Ежедневно на сайте ПДНТ «Губерния» можно послушать сказки Евдокии Никитичны Трясциной (0+). Первый сборник настоящей серии посвящен сказочному репертуару исполнительницы из села Русский Сарс Октябрьского района Пермского края.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижером Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

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