Елена Синица Краевое МЧС предупреждает о сильных ливнях и грозе 21 августа Возможны порывы ветра 17-22 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным ЦГМС, 21 августа по северу региона ожидается ночью местами сильный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра 17–22 м/с. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю.

По югу Прикамья ожидается аномально жаркая погода — до 38°.





В МЧС рекомендуют закрыть в доме окна и двери, выключить телевизор и другие электроприборы.

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