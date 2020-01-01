Елена Синица Заключён контракт на строительство водопровода в пермском микрорайоне Гарцы Работы выполнят за 27,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контракт на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы (Мотовилихинский район Перми) заключён с ООО ПКФ «КСОР-М». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно техзаданию перед строительством сетей исполнитель должен вырубить деревья (30 шт.), разобрать бетонное покрытие, выполнить компенсационную высадку деревьев (46 шт.).





Подрядчик выполнит работы за 27,7 млн руб.





Новый водопровод позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей 147 домов частного сектора.





Завершить работы планируется в 2022 году.

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