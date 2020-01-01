Андрей Стрельцов «Парма» начала подготовку к сезону Уже в ближайшие дни команда соберётся в полном составе Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Больше недели в зале УДС «Молот» проводят тренировки российские игроки «Пармы». На днях к ним присоединились баскетболисты из Прибалтики и Польши: Адас Юшкявичюс, Марцел Понитка, Эйгирдас Жукаускас и Марекс Мейерис. Ещё двое прибудут в Пермь на днях. Это новички: белорус Артём Параховский и американец Джеремайя Хилл. Как сообщает пресс-служба клуба, основная часть подготовки к новому сезону пройдёт в Перми.

Затем запланирован ряд товарищеских матчей. Первая такая игра состоится в Ижевске 24 августа против БК «Купол-Родники». Следующими соперниками станут «Зенит» и УНИКС. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Казани.





Также запланировано участие пермской команды с 3 по 4 сентября в предсезонном турнире «Кубок Кондрашина и Белова» в Санкт-Петербурге. В нём помимо «Пармы» сыграют местный «Зенит», ЦСКА (Москва) и «Нижний Новгород».

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