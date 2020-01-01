Застройщику Первого Пермского микрорайона отказали в условно-досрочном освобождении Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый пермский микрорайон

Архив ИД «Компаньон»

Березниковский городской суд отказал в УДО из колонии-поселения Алексею Лобавнову — бывшему руководителю компании-застройщика Первого Пермского микрорайона. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, строительство Первого Пермского микрорайона началось в 2013 году. В эксплуатацию планировалось сдать 12 трёхэтажных домов. Однако застройщик не справился со своими обязательствами. В мае 2020 года был вынесен приговор семейной паре: руководителю компании «КамСтройИнвест» Алексею Лобанову и руководителю компании «Регион» (инвестор строительства ЖК) Ирине Лобановой. За хищение средств дольщиков и злоупотребления их приговорили к шести годам лишения свободы каждого. Потерпевшими по данному делу признаны 280 человек.

Добавим, что ранее Лобанову уже меняли вид исправительного учреждения для отбывания наказания — его перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.





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