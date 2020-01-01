Елена Синица
В Ямало-Ненецком округе погибли трое вахтовиков из Прикамья
Всего пострадали пять человек
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В Ямало-Ненецком автономном округе погибли трое вахтовиков из Пермского края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому округу.
Сообщается, что 17 августа в 40 километрах от города Надыма бригада рабочих-вахтовиков находилась на территории нефтяной перекачивающей станции. Они выполняли работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара.
В результате допущенных нарушений произошло воспламенение газовоздушной смеси. Из-за взрыва пострадали пять человек. Трое из них — жители Пермского края. На следующий день они скончались в больнице.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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