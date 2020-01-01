Андрей Стрельцов
«Молот» упустил «Кубок Прикамья»
В заключительном поединке пермская команда разгромно уступила «Горняку-УГМК»
Хоккейный клуб «Молот» не сумел одержать победу в домашнем турнире. В третьем матче «Кубка Прикамья» подопечные Альберта Логинова крупно проиграли «Горняку-УГМК» со счётом 0:6.
Это поражение оставило пермскую команду на втором месте, с двумя победами. Третья строчка достаётся ХК «Зауралье», на четвёртом месте турнир завершают «Омские крылья».
С 27 по 29 августа «Молот» сыграет в Тюмени с «Рубином», «Челметом» и клубом из Омска на турнире, посвящённом дню образования Тюменской области.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.