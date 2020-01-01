Андрей Стрельцов «Молот» упустил «Кубок Прикамья» В заключительном поединке пермская команда разгромно уступила «Горняку-УГМК» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Хоккейный клуб «Молот» не сумел одержать победу в домашнем турнире. В третьем матче «Кубка Прикамья» подопечные Альберта Логинова крупно проиграли «Горняку-УГМК» со счётом 0:6.

Это поражение оставило пермскую команду на втором месте, с двумя победами. Третья строчка достаётся ХК «Зауралье», на четвёртом месте турнир завершают «Омские крылья».

С 27 по 29 августа «Молот» сыграет в Тюмени с «Рубином», «Челметом» и клубом из Омска на турнире, посвящённом дню образования Тюменской области.

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