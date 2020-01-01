Олеся Максименко В Прикамье выявлено больше «заражённых» территорий Новые случаи COVID-19 диагностированы в 30 муниципалитетах региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 475 новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки 258 инфицированных выявлены в Перми, 36 — в Верещагинском городском округе, 22 — в Губахе.

Также 21 заболевший обнаружен в Оханском городском округе, 16 — в Чернушинском, 14 — в Пермском муниципальном районе, 13 — в Карагайском муниципальном округе, по девять — в Кунгуре и Соликамском городском округе, по семь — в Березниках, Кизеле, Кишертском муниципальном округе, Нытвенском и Чусовском городских округах.

Кроме того, по шесть диагнозов COVID-19 поставлено в Горнозаводском городском округе и Куединском муниципальном округе, по четыре — в Лысьвенском городском округе и Юсьвинском муниципальном округ, по три — в Чердынском городском округе, Александровском и Кудымкарском муниципальных округах.

В Краснокамском и Октябрьском городских округах, Ординском и Уинском муниципальных округах выявлено по двое заражённых, в Кудымкаре, Кунгурском районе, Берёзовский, Частинском и Юрлинском муниципальных округах — по одному.

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