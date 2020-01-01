Анна Брюханова Пермяки уже шесть часов не могут вылететь из аэропорта Сочи В связи с этим откладывается отправление рейса 2912 из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Пермь задерживается уже на шесть часов. Об этом «Новому компаньону» сообщили пермяки — пассажиры рейса СУ2913, ожидающие вылета в сочинском аэровокзале.

Регистрация на рейс завершилась по расписанию в 08:20 (мск), однако вылет рейса перенесли сначала на 11:00, потом на 14:45, а затем на 15:30 (мск). Представители авиакомпании обеспечили пассажиров водой и питанием, однако пояснить причины задержки отказались.

В пресс-службе пермского аэропорта сообщили, что задержка вызвана технической неисправностью самолёта. Для обслуживания рейса готовится другой борт.

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, в связи с этим вылет рейса СУ2912 Пермь — Сочи также откладывается. Сейчас расчётное время отправления — 21:20.

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