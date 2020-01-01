Площади ресторана Gastroport собирается арендовать ИТ-компания Арендуемая площадь может составить 482 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Гастропорт / фото:perm.allcafe.ru

Помещения, которые раньше занимал ресторан Gastroport, собирается арендовать пермский офис ИТ-компании Miro. «Договор уже практически подписан», — об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил источник, близкий к компании. Арендуемая площадь может составить 482 кв. м.

Компания Miro занимается разработкой различных программных решений, среди них — платформа для совместной работы распределённых команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников), разработанная в России и вышедшая на международный рынок. Платформу используют более 15 млн конечных пользователей (по собственным данным компании на май 2021 года) и более 21 тыс. корпоративных клиентов, включая 80% списка Fortune 100, в том числе такие компании, как Skyscanner, Autodesk, Netflix, Twitter и другие.

Напомним, ресторан Gastroport, открытый в районе речного порта в 2016 году, закрылся в конце июля.

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