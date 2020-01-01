В Прикамье доставлено 16,4 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» В ближайшее время партию «Спутника V» распределят между поликлиниками Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «ГамКовидВак» («Спутник V»). В регион доставлено 16,4 тыс. комплектов препарата. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. В ближайшее время партию распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в регионе привиты уже 620 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 476,4 тыс. человек.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступил 735 591 комплект вакцины. Во вторник, 17 августа, в минздраве сообщили о поступлении в край другой крупной партии «Спутника V» в размере 16,2 тыс. комплектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.