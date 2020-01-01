Анна Брюханова Новая партия вакцины «Спутник V» в размере 16,2 тыс. комплектов доставлена в Пермский край На сегодняшний день курс вакцинации завершили 18% жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье поступила новая партия вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции. Всего на территорию края доставили 16 200 комплектов препарата. Партию в ближайшее время распределят между поликлиниками и медучреждениями Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По данным специалистов ведомства, с начала массовой вакцинации в регионе первую дозу вакцины получили 605,3 тыс. человек. Завершили курс иммунизации 462,3 тыс. жителей региона. Таким образом, в крае вакцинировались 18% населения.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило около 720 тыс. комплектов препарата, порядка 86% из них — «Спутник V» (617 193 комплектов). Меньше всего в край поступило препарата «КовиВак» — всего 7070 комплектов (менее 1% от общего числа).

Во время прямого эфира губернатор напомнил жителям региона, что прививочные пункты Пермского края теперь отображаются в сервисах «Яндекс.Карты» и «Google Карты».

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