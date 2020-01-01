Анна Брюханова «Очень важно сбить уровень заболеваемости» Губернатор Прикамья прокомментировал ситуацию с закрытием торговых центров, вакцинацией и переносом мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

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В понедельник, 16 августа, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл прямой эфир на своей странице «ВКонтакте». В частности, глава региона прокомментировал меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Прикамье.

Закрытие торговых центров

Губернатор объяснил, почему было принято решение об ограничении работы крупных торговых центров по субботам и воскресеньям:

«В выходные в торговые центры приезжает очень много людей, в том числе с периферии. Понятно, что уровень здравоохранения везде разный. Санавиация не может перевезти всех, а койки реанимации находятся в крупных городах. И чтобы не было мотивации приехать из сельской местности в большой город, заразиться и распространить заболевание на местности, было принято такое ограничение».

По словам Дмитрия Махонина, власти следят за ситуацией. Насколько эффективна данная мера и изменилась ли эпидемиологическая обстановка в крае после нововведений, обсудят на заседании оперштаба уже на этой неделе.

Губернатор также заявил, что все меры поддержки предпринимательства продолжают действовать. Чтобы оценить ущерб, нанесённый бизнесу за нерабочие выходные, специалисты проанализируют данные контрольно-кассовых аппаратов. И, в случае необходимости, меры поддержки усилят.

Напомним, что по решению оперштаба Пермского края торговые центры с площадью более 8 тыс. кв. м приостанавливают свою работу на выходные. В Перми в прошедшие субботу-воскресенье не работали 32 торговых центра. По данным специалистов, за время простоя бизнес потеряет до 50% своих недельных доходов.

Вакцинация сотрудников

Во время прямого эфира губернатор заявил, что планка в 60% вакцинированных среди работников промышленной сферы к сентябрю, как и планировалось, будет достигнута. С представителями других производств в регионе ведутся переговоры, чтобы увеличить уровень вакцинации.

Дмитрий Махонин отметил, что работодателям рекомендовано переводить непривитых сотрудников на удалённую работу. Данная мера, в частности, уже реализуется среди работников некоторых муниципальных ведомств.

Губернатор добавил, что сейчас очень важно сбить уровень заболеваемости, ещё раз призвал население вакцинироваться и напомнил, что ближайшие пункты вакцинации теперь отображаются в сервисах «Google Карты» и «Яндекс. Карты».

Марафон переносов

Главы региона сообщил, что для стабилизации эпидобстановки в Пермском крае отменяются массовые мероприятия. Так, принято решение о переносе на год Пермского марафона. И это не последняя отмена:

«Скорее всего, ряд крупных массовых мероприятий, таких как Пермский марафон, мы будем переносить исходя из ситуации в регионе», — заключил Дмитрий Махонин.

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