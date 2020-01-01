Елена Синица Пермский марафон перенесли на сентябрь 2022 года Возврат регистрационных взносов начнётся с 16 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Из-за неблагоприятной эпидобстановки организаторы Пермского марафона приняли решение перенести мероприятие на сентябрь 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в комитете по физической культуре и спорту, регистрационные взносы также будут действительны в 2022 году.





Желающие оформить возврат средств могут сделать это на сайте Russia Running.





Тем, кто уплатил взнос через спортшколу олимпийского резерва «Орлёнок», необходимо обратиться именно в спортивную школу.





Возврат средств можно оформить с 16 августа.





Перенести Пермский международный марафон поручил организаторам оперштаб Прикамья в связи со сложной эпидемической ситуацией.





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