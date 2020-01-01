Анна Брюханова Участок под строительство музыкальной школы в Перми передадут в краевую собственность Новое здание будет расположено в 500 м от ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами одобрил безвозмездную передачу участка в районе ДКЖ в собственность Пермского края. На пустующей территории планируется построить региональную музыкальную школу.

Земельный участок в 18 тыс. кв. м заключён между улицами Боровой, Энгельса и Папанинцев. Пересекает территорию ул. Академика Павлова. Объект разрешено использовать под размещение общеобразовательных учреждений в отдельно стоящих зданиях капитального строительства. Кадастровая стоимость участка — 74 млн руб.

Проект также согласован с управлением экспертизы и аналитики гордумы и Контрольно-счётной палатой.

Напомним, в Дзержинском районе Перми планируется построить краевую музыкальную школу на 350 мест. В здании разместятся блоки начальной, средней и старшей школы. Проектом также предусмотрено размещение на объекте общежития для иногородних студентов, актового и репетиционного залов, амфитеатра на открытом воздухе. На строительство школы выделят 2,2 млрд руб.

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