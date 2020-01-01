Олеся Максименко В муниципалитетах Прикамья вновь зафиксирован рост заболевших COVID-19 Новые инфицированные выявлены в 33 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 33 территориях региона. 277 случаев диагностировано в краевой столице, 23 — в Березниках, 22 — в Лысьвенском городском округе.

Кроме того, 20 заразившихся выявлено в Добрянском городском округе, 16 — в Чердынском городском округе, 13 — в Уинском муниципальном округе, 12 — в Пермском муниципальном районе, 10 — в Красновишерском городском округе.

В Соликамском городском округе инфекция диагностирована у девяти жителей, в Александровском муниципальном округе и Чернушинском городском округе заболели по семь жителей, в Куединском муниципальном округе и Кунгуре — по шесть.

В Чайковском, Бардымском, Ординском и Юрлинском муниципальных округах заболели по четверо жителей, в Октябрьском и Очёрском городских округах, Кишертском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах — по трое, в Кудымкаре, Осинском городском округе, Березовском и Карагайском муниципальных округах — по два, в ЗАТО Звёздный, Кунгурском муниципальном районе, Гайнском и Юсьвинском муниципальных округах, Верещагинском, Суксунском и Чусовском городских округах — по одному.

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