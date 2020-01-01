Андрей Стрельцов «Молот» захватил лидерство на домашнем турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

«Молот» без проблем обыграл во второй игровой день хоккейного турнира «Кубок Прикамья» молодёжный состав омского «Авангарда». Счет встречи 3:1. Шайбы забросили Денис Цыганов и Сергей Александров в первом периоде и Игорь Зенчиков во втором.

Ранее в этот день ХК «Зауралье» уступил «Горняку-УГМК» 2:3. Таким образом у хозяев турнира в активе две победы, у «Горняка-УГМК» и «Зауралья» по одной.

В среду «Молот» скрестит клюшки с командой «Горняк». Напомним, что все матчи на турнире проходят без зрителей.





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