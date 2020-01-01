Андрей Стрельцов «Звезда» потерпела первое поражение в первенстве Пермская команда уступила в Омске местному «Иртышу» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская футбольная команда «Звезда» потерпела поражение в первом матче мини-турне по городам Сибири. В Омске пермяки уступили «Иртышу». Единственный гол в матче хозяева забили спустя 15 минут после перерыва.

Поражение со счетом 0:1 стало первым для «Звезды» в первенстве ФНЛ-2. До этого подопечные Константина Парамонова неудач не знали.

21 августа пермских футболистов ждёт встреча с ещё одной сибирской командой — «Динамо» из Барнаула.





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