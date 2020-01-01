В Пермском крае в конце недели ожидается экстремально жаркая погода Воздух может прогреться до +38 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 19 августа, на востоке Европейской территории России начнётся потепление, обусловленное выносом тропического воздуха с Прикаспия в тёплом секторе обширного циклона с центром над Скандинавией, об этом сообщает сайт научного проекта «Метеоролог и я». По предварительным данным, дневная температура повысится до +30°, а на юге — до +35°.

В пятницу экстремально тёплая воздушная масса выйдет уже на всю территорию Прикамья. В подобных условиях вероятно повышение температуры воздуха до +33°…+35° на значительной части региона.

В субботу и воскресенье может стать ещё жарче. На юге региона вероятен прогрев воздуха в дневные часы до +38°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.