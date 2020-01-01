Елена Синица В больницах края начали тестировать на аутизм детей до трёх лет Для этого родителям нужно ответить на 20 вопросов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В поликлиниках Пермского края начали проводить модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей от 1,5 до трёх лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный минздрав.

В ходе профосмотра родители ребёнка отвечают на 20 вопросов анкеты, которые позволяют заподозрить расстройства аутистического спектра (РАС) у малышей.

Затем врач-педиатр проводит оценку этого теста и при выявлении отклонений направляет таких детей к врачу-психиатру.

Такие тесты начали проводить во всех детских поликлиниках Пермского края.

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