Елена Синица В Прикамье выявили ещё 474 случая заражения COVID-19 Умерли за сутки 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 79 лечатся в больницах, а 395 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 196 пациентов мужского пола, 278 — женского. Также среди заболевших 84 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 76 человек, от 30 до 49 лет — 134 человека, 115 в возрасте 50–64 и 65 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае выявили 81 596 случаев заражения COVID-19.





В больницах края сейчас находятся 3605 человек, из которых 185 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18,2%.





За эти же сутки выздоровели 428 человек, умерли — 29.

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