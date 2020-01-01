Андрей Стрельцов
В пермском ФК «Звезда» сменился директор
На должность назначен президент клуба Антон Клепиков
В АНО ФК «Звезда Пермь» сменился директор. С 17 августа эту должность занимает Антон Клепиков, который в начале лета стал президентом клуба.
Ранее пост директора «Звезды» занимал Валерий Волошин, теперь он стал исполнительным директором клуба.
Кадровые изменения сам Антон Клепиков назвал формальными и отметил, что распределение обязанностей между ним и Волошиным остаётся прежним.
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