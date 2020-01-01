Елена Синица
В пермском микрорайоне Гайва на сутки отключили холодную воду
На участке водопровода проводят ремонтно-восстановительные работы
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С 10:00 18 августа до 10:00 19 августа в пермском микрорайоне Гайва не будет холодной воды. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».
Поясняется, что участок водопровода будет отключён из-за проведения ремонтно-восстановительных работ по адресу 4-Гайвинский переулок, 1.
В результате без холодной воды останутся дома по следующим адресам:
— ул. Гайвинская, 4;
— ул. Гайвинская, 43—91;
— ул. Репина, 43—57;
— ул. Ухтинская, 11, 20, 21, 23;
— ул. Медногорская, 20, 36;
— ул. Тихвинская, 3—6;
— ул. Конная, 1—13;
— ул. Севанская, 47—55;
— 4-й Гайвинский переулок, 3—9;
— 6-й Гайвинский переулок, 22—32;
— 5-й Гайвинский переулок, 1—6;
— ул. Кишинёвская, 30, 32, 33;
— 3-й Гайвинский переулок;
— ул. Репина/Ухтинская.
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