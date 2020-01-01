Елена Синица В пермском микрорайоне Гайва на сутки отключили холодную воду На участке водопровода проводят ремонтно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10:00 18 августа до 10:00 19 августа в пермском микрорайоне Гайва не будет холодной воды. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Поясняется, что участок водопровода будет отключён из-за проведения ремонтно-восстановительных работ по адресу 4-Гайвинский переулок, 1.





В результате без холодной воды останутся дома по следующим адресам:





— ул. Гайвинская, 4;

— ул. Гайвинская, 43—91;



— ул. Репина, 43—57;

— ул. Ухтинская, 11, 20, 21, 23;

— ул. Медногорская, 20, 36;

— ул. Тихвинская, 3—6;

— ул. Конная, 1—13;

— ул. Севанская, 47—55;

— 4-й Гайвинский переулок, 3—9;

— 6-й Гайвинский переулок, 22—32;

— 5-й Гайвинский переулок, 1—6;

— ул. Кишинёвская, 30, 32, 33;

— 3-й Гайвинский переулок;

— ул. Репина/Ухтинская.

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