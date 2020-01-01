В управлении капитального строительства Пермского края сменился руководитель Вместо Халима Шайбакова и. о. гендиректора ГКУ назначен Александр Лазовский Поделиться Поделиться Твитнуть

Халим Шайбаков

Министерство строительства Пермского края

Халим Шайбаков покинул должность гендиректора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 9 августа исполняющим обязанности руководителя краевого УКСа назначен Александр Лозовский, об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Прикамья.

Халим Шайбаков возглавил краевой УКС в декабре 2020 года. До этого в течение 20 лет он возглавлял ассоциацию «Башкирская промышленно-строительная компания» в должности гендиректора. В 2011–2016 годы работал руководителем ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан».

Александр Лозовский работает в управлении с 2019 года. До назначения на должность и. о. гендиректора он руководил отделом строительства и реконструкции.

Напомним, в июле 2021 года пост зампреда краевого правительства покинул Григорий Невоструев, также приглашённый на работу в Прикамье из Башкортостана.

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