После вакцинации 0,3% жителей Прикамья заболели коронавирусом В Роспотребнадзоре считают это нормальным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 600 тыс. жителей, 462,3 тыс. человек завершили вакцинацию, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как добавили в ведомстве, ведётся мониторинг по количеству заболевших коронавирусом среди вакцинированных. Согласно статистике после завершённого курса иммунизации заболевание выявлено у 0,3% привитых.

В Роспотребнадзоре считают такие цифры обычным явлением:

«В любой популяции существует небольшое (не более нескольких процентов) количество людей, которые не отвечают на определённую вакцинацию выработкой антител».





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