В Перми открывается первое кафе «Креп&Суп» Дата начала работы — 23 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

Группа компаний «Алендвик» запускает новый проект — кафе «Креп&Суп». Оно откроется в ТРК «Столица» вместо кафе Tochitos 23 августа, сообщает «Текст».

В меню будут представлены супы, французские блинчики с разными начинками и испанские чуррос (сладкая выпечка из заварного теста).

Также «Алендвик» 23 августа планирует расширит сеть кафе паназиатской кухни «Поке-maN». Четвёртая «точка» откроется на третьем этаже ТЦ «Луч» в микрорайоне Крохалева.

Группа компаний «Алендвик» — сетевой оператор общественного питания в сегменте кафе быстрого обслуживания в формате фуд-кортов с портфелем собственных и приобретённых по франшизе брендов различных форматов, ведущий деятельность на территории Российской Федерации по двум направлениям: общественное питание и фотобизнес. Сегодня портфель брендов равняется 10.





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