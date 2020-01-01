Олеся Максименко
Спрос на электросамокаты в Пермском крае вырос в 21 раз
Данные приведены по сравнению с маем — августом прошлого года
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По данным аналитической службы Wildberris, с 1 мая по 12 августа текущего года продажи электросамокатов в Пермском крае выросли в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом по России прирост составил 120% к прошлому году.
Также вырос спрос на электровелосипеды (на 95%), трёхколёсные велосипеды (на 54%), ролики (на 37%) и на скейтборды (на 30%).
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