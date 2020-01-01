Андрей Стрельцов «Молот» одержал первую победу на домашнем турнире Пермские хоккеисты обыграли ХК «Зауралье» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 17 августа стартовал хоккейный турнир «Кубок Прикамья». В первом матче пермский «Молот» встречался с ХК «Зауралье» и победил со счётом 4:2.

Победа досталась подопечным Альберта Логинова в трудной борьбе. После первых 20 минут игры они уступали 1:2. Но во втором периоде хозяева сравняли счет, а в третьем обеспечили себе победу, забив две шайбы и не пропустив ни одной. 4:2 в пользу «Молота».

Результативными действиями в пермской команде отметились Матвей Банников, Алексей Шубин (дважды) и Илья Чефанов.

В среду молотобойцы скрестят клюшки с «Омскими ястребами», которые в своем первом поединке уступили «Горняку-УГМК» 3:6.

Турнир пройдет по круговой системе и завершится 19 августа.

Все игры проходят без зрителей.





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